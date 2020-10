Il calciomercato del Barcellona potrebbe intersecarsi con quello dell’Inter nelle prossime settimane. Un top player potrebbe lasciare i blaugrana dopo le pesanti dichiarazioni delle ultime ore

La situazione societaria in casa Barcellona resta decisamente turbolenta dopo i tanti rumors degli ultimi mesi e la lunga diatriba per il possibile addio di Lionel Messi. Gerard Piqué si è espresso nettamente sulla gestione del club ai microfoni di “La Vanguardia”. Il difensore centrale attacca senza mezzi termini la società per la gestione dell’argentino. Occhio al futuro sul calciomercato.

Calciomercato Barcellona, anche Piqué potrebbe lasciare

Piqué è netto: “Il club spendeva soldi, gli stessi che ora ci chiede col taglio ingaggi. Una barbarie. Messi? Gli ho chiesto di restare. Mi chiedo come sia possibile che il miglior calciatore della storia, di cui tutti noi abbiamo avuto la fortuna di godere, debba mandare un burofax per farsi ascoltare. Per me è stato scioccante. Un giocatore così non può essere trattato in quel modo: il club dovrebbe intitolargli il nuovo stadio”. Insomma i prossimi mesi potrebbero essere altrettanto turbolenti in casa Barcellona. Piqué potrebbe interessare a Inter e PSG per rinforzare le rispettive difese.

