Calciomercato Inter, un difensore non rinnova | Cessione in estate

L’Inter è molto attenta sul calciomercato, a caccia del nome giusto per rinforzare la difesa a disposizione di Antonio Conte. Un possibile colpo potrebbe arrivare nei prossimi mesi: il rinnovo si complica

La difesa è sicuramente il reparto più in difficoltà in casa Inter, dopo i tanti gol presi dall’inizio di questa stagione. I nerazzurri potrebbero tornare in maniera importante sul mercato per rinforzare il reparto arretrato. Un favore potrebbe arrivare dalla Fiorentina. Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, il rinnovo del calciatore con la Viola è sempre più complicato. Sarebbe uno dei colpi più interessanti per la difesa a tre di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Milenkovic

Nikola Milenkovic è uno dei profili che potrebbe far comodo a Conte per blindare la sua difesa. Il centrale piace molto all’Inter e la sua situazione con la Fiorentina potrebbe rappresentare un’occasione. La Viola, infatti, non ha ancora rinnovato il contratto del centrale che scadrà nel 2022. In estate, infatti, potrebbe partire in un’operazione stile Chiesa alla Juventus. I nerazzurri sono attenti e potrebbero piazzare il colpo nei prossimi mesi.

