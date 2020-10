Calciomercato Inter, Kante libero grazie al Real | Beffa Juve

Intreccio di calciomercato a centrocampo tra Real Madrid, Juventus, Inter e Chelsea.

Il brutto inizio di stagione da parte del Real Madrid sta spingendo la dirigenza delle merengues a pensare a una mini-rivoluzione interna alla rosa. La sconfitta in Champions League ha fatto molto male all’ambiente e dopo una generazione che ha permesso ai madrileni di inanellare anni di livelli spettacolari sembra essere arrivato il momento di chiudere un ciclo. Il primo giocatore che potrebbe quindi salutare la rosa attualmente guidata da Zinedine Zidane potrebbe essere Carlos Henrique Casemiro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scelto l’erede di Skriniar | Arriva dalla Germania

Calciomercato Inter, Kante libero grazie al Real

Le prestazioni del brasiliano sono notevolmente diminuite dopo anni ad altissimo livello, per questo motivo il Real Madrid potrebbe andare a sostituirlo con Eduardo Camavinga o N’Golo Kante. Il Chelsea nel frattempo ha dimostrato interesse per Casemiro, il che potrebbe spingere le società a mettere in piedi uno scambio di cartellini, ma c’è sullo sfondo anche la Juventus, che però dovrebbe accontentare le richieste economiche di Florentino Perez, intenzionato a remunerare al meglio la partenza del centrocampista brasiliano.

LEGGI ANCHE >>> Inter, duro attacco social di Ziliani | Due titolari sotto accusa

L’intreccio di calciomercato però non finisce qui, perché nel caso in cui Casemiro dovesse arrivare al Chelsea andrebbe a liberare il trasferimento di Kante all’Inter: richiesto in maniera quasi ossessiva da Antonio Conte già quest’estate, la trattativa potrebbe così decollare e consegnare ai Blues un tesoretto per affondare il colpo sull’ex San Paolo e Porto. Si andrebbe così a configurare un doppio sgarro alla Juventus, che perderebbe sia la possibilità di trattare con il Real Madrid che con il Chelsea, perdendo due obiettivi nello stesso momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Inter, un difensore dall’Atalanta | Scambio a gennaio