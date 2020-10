Calciomercato, niente Juventus o Inter | A gennaio non si muove!

Juventus e Inter beffate dalla scelta del Barcellona di non cedere l’attaccante per gennaio.

Antoine Griezmann non lascerà Barcellona a gennaio. L’attaccante francese si aspetta di poter partire titolare nella sfida contro il Real Madrid, in programma sabato alle ore 16:00 al Camp Nou per un Clasico ad alta tensione, da ambo le parti. Una nuova opportunità che spingerà sicuramente l’ex Atletico Madrid a non finire nella lista degli epurati di Koeman, che dovrebbe aver risolto il suo problema con il giocatore.

Calciomercato Juventus, l’attaccante non si muove

Stando a quanto riportato da ‘Sport.es’, tra l’altro, la società blaugrana non vorrebbe privarsi dell’attaccante nemmeno nel corso della prossima estate. Ovviamente Juventus e Inter in questo caso rimarrebbero beffate da tale decisione, dato che entrambe le società puntavano a intervenire sul calciomercato di gennaio per puntellare i rispettivi reparti offensivi. A gennaio entrambe le squadre dovranno guardare altrove per poter arrivare a un nuovo innesto offensivo, che non sarà Griezmann.

