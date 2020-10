Calciomercato Milan, un big non rinnova | Scambio con la Juventus

Uno dei calciatori più rappresentativi del Milan si allontana dal rinnovo, occhio al calciomercato. Potrebbe prendere piede un interessante scambio con la Juventus, ma permane un ostacolo

Il Milan è uno dei club che sta ben figurando in quest’inizio di stagione in Serie A, sfruttando il grande apporto di Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri, infatti, sono un gran momento di forma dopo la vittoria nel derby e molti dei calciatori di Pioli hanno alzato di molto il loro livello. Tra questi soprattutto Hakan Calhanoglu che ha trascinato i milanesi a suon di gol e assist. Il rinnovo del turco, però, sembra un po’ più lontano nelle ultime ore e si profilano interessanti scenari di mercato.

Calciomercato Milan, possibile scambio con la Juventus per Calhanoglu

Dopo le ultime prestazioni, l’ex Bayer Leverkusen potrebbe essere ambito da diversi top club. Tra questi la Juventus che potrebbe regalare ad Andrea Pirlo un nuovo trequartista a gennaio. I due club italiani potrebbero mettere in scena uno scambio decisamente conveniente per entrambi le parti in causa nel mercato invernale. Calhanoglu arriverebbe in bianconero, ma con Ramsey in rossonero. L’ostacolo principale per l’operazione sarebbe comunque l’ingaggio del gallese, ex centrocampista dell’Arsenal.

