La Juventus è pronta ad andare all’assalto del top player, in scadenza a giugno: duello per il big nel calciomercato estivo

La vittoria sulla Dinamo Kiev ha riportato il sereno in casa bianconera. In attesa di scendere nuovamente in campo per il posticipo domenicale contro l’Hellas Verona, a tenere banco nei pensieri della dirigenza della Juventus è il calciomercato. In tal senso, dalla Spagna, arriva con insistenza un’ipotesi clamorosa: i dettagli.

Calciomercato Juventus, ‘occasione Real’: che colpo!

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, il destino di uno dei pilastri di Zidane al Real Madrid sarebbe ormai deciso. Si tratta di Sergio Ramos che ha da poco rifiutato l’offerta di rinnovo, annuale, avanzatagli dal presidente Perez. Dopo 15 stagioni con la maglia del Real, il 34enne difensore vuole cambiare aria. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, Ramos punta a liberarsi a zero: in tal senso, è pronta a scattare l’asta.

Una delle ipotesi più probabili resta quella bianconera, con Ramos che gradirebbe la Juventus dove ritroverebbe l’ex compagno Cristiano Ronaldo. Resta in piedi per giugno 2021 anche l’ipotesi Psg. Situazione dunque in divenire, con Zidane sempre più in bilico, il rischio rivoluzione a fine anno per il Real Madrid è dietro l’angolo.

Sergio Ramos torna prepotentemente nei radar della ‘Vecchia Signora’.

