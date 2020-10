Calciomercato Juventus, Ramsey saluta e finanzia il doppio colpo super

La Juventus è pronta a sacrificare Ramsey per arrivare a regalare a Pirlo un doppio colpo da sogno: ecco lo scenario

Quando mancano pochi giorni al ritorno in campo per la sfida con l’Hellas Verona, in casa Juventus si pensa già al prossimo calciomercato. Sarà un gennaio caldissimo per la società campione d’Italia, con Paratici che ha in mente un doppio colpo di spessore per completare la rosa a disposizione di Pirlo: arriva l’indiscrezione dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: doppio rinforzo per Pirlo

La cessione di Aaron Ramsey al Manchester United, fortemente interessato al gallese, per finanziare l’arrivo di due top player in bianconero. É questo il piano della dirigenza juventina che dopo un anno è mezzo è decisa a salutare la ‘Vecchia Signora’ per ritornare in Premier League. Secondo ‘Don Diario’, la Juventus è pronta a bussare alla porta del Real Madrid per due top player ormai fuori dal progetto di Zidane. In primis Isco, ormai scaricato dai ‘Blancos’ che lo valutano 40 milioni di euro. Paratici è deciso a presentare una proposta formale da 20 milioni di euro per il trequartista spagnolo.

In seconda battuta, non tramonta il nome di Marcelo per la squadra di Pirlo. Per il terzino, in scadenza il prossimo giugno, la Juventus mirerebbe addirittura ad una cessione a titolo gratuito da parte di Florentino Perez, che così risparmierebbe sull’esoso ingaggio del laterale verdeoro.

Situazione dunque in divenire, Ramsey può portare due top player alla corte di Pirlo: Isco e Marcelo nel mirino di Paratici.

