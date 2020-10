Il calciomercato della Juventus sta per veder sfumare definitivamente l’approdo del top player: addio a parametro zero

In attesa di scendere nuovamente in campo per la sfida contro il Verona, in casa Juventus è in arrivo una beffa di calciomercato. Uno degli obiettivi della società campione d’Italia sta per sfumare: indiscrezione dalla Spagna, il top player saluta a parametro zero.

Calciomercato Juventus, sfuma il top player: i dettagli

Brutte notizie per il mercato bianconero. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, uno degli obiettivi della Juventus per la prossima estate starebbe per sfumare. Si tratta di Angel Di Maria, in scadenza il 30 giugno 2021 con il Psg. L’argentino, classe 1988, è uno dei top player in scadenza e che piace a diversi club.

La Juventus ci sta pensando da tempo ma a spuntarla, tuttavia, potrebbe essere l’Atletico Madrid. Il ritorno in Spagna, sponda Atletico, sembra quindi essere la destinazione più probabile per Di Maria.

Simeone sta quindi spingendo per l’acquisto, a costo zero, del ‘Fideo’, il cui rinnovo con il Psg non è al momento contemplato.

