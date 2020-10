Calciomercato Juventus, addio al big | Super offerta da Parigi

La Juventus è pronta a valutare nuove proposte di calciomercato e ora deve vedersela con il Paris Saint-Germain per la cessione di un big

È un periodo di rivoluzione in casa Juventus, dove sono stati effettuati diversi cambi nei mesi di agosto e settembre a seguito della delusione arrivata la scorsa stagione soprattutto in Champions League, causa eliminazione dagli ottavi contro il Lione, club sicuramente inferiore alla compagine bianconera.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | A gennaio dal Real!

L’arrivo di Andrea Pirlo al posto di Maurizio Sarri ha ridato sicuramente entusiasmo all’ambiente, ma nel primo mese di partite è stata evidenziata qualche difficoltà che va cancellata con il passare delle settimane. La Juventus è ancora un cantiere aperto e ci saranno in continuazione modifiche tattiche per trovare la giusta quadra.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, futuro Pirlo | L’idea clamorosa

Calciomercato Juventus, addio Bonucci: possibile assalto del PSG

In queste prime gare sono stati commessi soprattutto errori difensivi banali anche da chi nessuno si aspetta. In particolare Leonardo Bonucci non sembra più il top player di qualche anno fa e per questo si potrebbe pensare alla cessione nelle prossime sessioni di calciomercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, colpo low-cost | Assalto in casa Real

Su di lui potrebbe fiondarsi il Paris Saint-Germain, che ha ceduto Thiago Silva il mese scorso senza rimpiazzarlo a dovere. Potrebbe esserci un nuovo assalto nel mese di giugno da parte dei francesi: le richieste dei bianconeri potrebbero aggirarsi intorno ai 15-18 milioni di euro.

Leonardo portò Bonucci già al Milan in passato e ora sarebbe pronto a offrire un contratto molto ricco per convincerlo al trasferimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, ‘scippo’ a Guardiola | Colpo a zero

Calciomercato Inter, un difensore dall’Atalanta | Scambio a gennaio