Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | A gennaio dal Real!

L’Inter, dopo il pari in extremis contro il Monchengladbach, guarda già al mercato di gennaio: occasione da Madrid

Chiusa per il momento la parentesi Champions League, l’Inter è già al lavoro per la trasferta di Marassi contro il Genoa. La compagine di Conte è chiamata ad una risposta importante dopo la sconfitta nel derby. Nel frattempo Marotta sonda il terreno e prepara l’assalto ad un vecchio obiettivo nerazzurro per il calciomercato di gennaio: i dettagli.

Calciomercato Inter, colpo a gennaio: lo manda Zidane

Un’idea già ‘sondata’ nelle ultime settimane del mercato estivo e che a gennaio, potrebbe concretizzarsi definitivamente. L’Inter torna a pensare a Nacho Fernandez, centrale del Real Madrid accostato anche al Milan. Il difensore spagnolo, in scadenza nel 2022 con ‘ Blancos’, rappresenta l’alternativa all’onerosa operazione Milenkovic con la Fiorentina.

Il 30enne centrale, all’occorrenza terzino, rappresenta il profilo ideale per completare il reparto arretrato di Conte, in sofferenza in questo primo tratto di stagione. Marotta lavora per chiudere l’operazione a gennaio, sulla base del prestito con eventuale riscatto da definire la prossima estate.

Prezzo dell’operazione circa 12-13 milioni di euro per il prodotto della cantera del Real che nell’ultima stagione ha accumulato 10 presenze, 685′ in campo e 2 reti.

