Inter, problema per Conte | Nuovo infortunio per il nerazzurro!

Non finiscono i problemi in casa Inter. Antonio Conte potrebbe fare a meno del nerazzurro per la sfida di Champions League: l’entità dell’infortunio!

Antonio Conte non può dormire sogni tranquilli. Ancora un problema muscolare per il centrocampista dell’Inter, che potrebbe anche saltare la gara di Champions League contro il Borussia Mönchengladbach.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sogno Haaland: ora si può | Assist dal City

Inter, Sensi si ferma ancora: è in dubbio!

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” Stefano Sensi è in dubbio per la sfida di Champions League visto è stato costretto a fermarsi nell’allenamento di lunedì per un fastidio a una coscia. Se non dovesse sentire più dolore, il centrocampista dell’Inter potrebbe partire dalla panchina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Dybala | Maxi scambio con il Real

Ancora un nuovo fastidio muscolare per il giocatore italiano che deve fare sempre i conti con infortuni di varia entità. Nelle ultime ore che precedono la gara si conoscerà con certezza la decisione dello staff nerazzurro.

Si sommano i problemi di formazione per l’allenatore dell’Inter che starebbe pensando anche ad un leggero turn over in vista del campionato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Milan, si complica l’arrivo in difesa | Beffa Liverpool!