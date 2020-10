Coronavirus Inter, brutte notizie per Conte | Tegola per i nerazzurri

Coronavirus Inter, brutte notizie per Antonio Conte: Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19, dopo l’ultimo giro di tamponi

Pessime notizie per Antonio Conte in vista della partita contro il Borussia Moenchengladbach: da quanto emerso durante l’ultimo giro di tamponi voluto dal protocollo UEFA, Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19. L’esterno marocchino non presenta alcun tipo di sintomo, ma sarà indisponibile per la gara di stasera e soggetto alle misure anti-contagio previste dalle autorità competenti. Il tecnico nerazzurro, adesso, dovrà fare i conti con diverse scelte di formazione, in vista dell’esordio stagionale in Champions League.

