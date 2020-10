Calciomercato, ipotesi Spalletti in Premier League! I dettagli

Luciano Spalletti potrebbe approdare in Premier League. Una squadra infatti è in crisi e starebbe pensando all’ex allenatore dell’Inter.

Luciano Spalletti è ancora fermo dopo l’esperienza all’Inter. L’allenatore toscano non ha ancora trovato una squadra capace di affidargli un progetto di alto livello, anche se è aperto anche alle possibilità all’estero. Lo dimostra l’esperienza allo Zenit qualche anno fa. E la carriera di Spalletti potrebbe ripartire proprio dall’estero, precisamente dalla Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, duello Juventus-Inter | Derby d’Italia per l’esterno goleador

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio monstre tra scontenti | Intrigo in attacco

Spalletti in Premier League

La squadra che potrebbe ingaggiare Luciano Spalletti è il Chelsea. I Blues stanno vivendo un pessimo periodo di forma e i risultati non stanno arrivando. Considerando il mercato faraonico condotto dal club londinese, 8 punti in 5 partite di Premier sono pochi e ieri è anche arrivato il pareggio contro il Siviglia all’esordio in Champions.

La panchina di Lampard è salva almeno per questi giorni, ma un’eventuale sconfitta contro il Manchester United all’Old Trafford metterebbe in allarme il Chelsea. I Blues, infatti, sono consapevoli della grande tradizione di allenatori italiani che ha il club e punterebbero su Spalletti come sostituto dell’ex capitano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Calhanoglu shock | Offerto all’Inter!

Inter, problema per Conte | Nuovo infortunio per il nerazzurro!