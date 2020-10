Calciomercato, Allegri verso il ritorno | Il top club ci pensa

Massimiliano Allegri è ancora libero e ora potrebbe arrivare un nuovo ribaltone nel top club che potrebbe favorire il suo ritorno

Non è stata una grande serata per il Paris Saint-Germain, che dopo aver sfiorato la vittoria della Champions League nella scorsa stagione si aspettava un esordio migliore nella competizione in questa annata. I francesi invece sono caduti in casa perdendo per 1-2 contro il Manchester United nonostante i tanti top player presenti in rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu shock | Offerto all’Inter!

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, torna in bilico la posizione dell’allenatore Thomas Tuchel, che era stato messo in discussione già ad agosto. Qualora dovesse arrivare l’esonero, sarebbe pronto Massimiliano Allegri in quanto è apprezzato da Leonardo per la gestione dei fuoriclasse.

Il club francese ha tanti top player e l’ex Milan e Juventus potrebbe essere il tecnico ideale per la rosa del PSG.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, problema per Conte | Nuovo infortunio per il nerazzurro!

Calciomercato Juventus, proposta del Barcellona | Contromossa di Pirlo