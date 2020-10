Calciomercato Milan, Calhanoglu shock | Offerto all’Inter!

Hakan Calhanoglu è diventato in poco tempo l’uomo in più del Milan al fianco di Zlatan Ibrahimovic: attezione all’Inter!

In pochi mesi il talentuoso giocatore turco del Milan, Hakan Calhanoglu, ha conquistato tutti a suon di gol e assist. La presenza di Ibrahimovic gli ha dato maggiore fiducia per mettere in mostra tutto il suo talento. Attualmente è ai box per un infortunio alla caviglia, ma il rossonero è diventato indispensabile per la formazione di Pioli.

Calciomercato Milan, Calhanoglu idea Inter

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport non ci sarebbe ancora nessun accordo per quanto riguarda il suo rinnovo contrattuale, visto il suo attuale legame che scadrà nel 2021. La società è da settimane già a lavoro per limare ogni dettaglio, ma la richiesta del suo agente Gordon Stipic è pari a 6,5 milioni di euro, un tantino alta quasi alla pari di Zlatan Ibrahimovic.

L’obiettivo è quello di arrivare almeno a 5 milioni di euro, ma il suo agente Stipic insieme a tutto l’entourage del giocatore lo avrebbe offerto anche all’Inter, sempre attenta ai parametro zero in circolazione. Al momento sembrerebbe soltanto una mossa per accelerare le trattative per il rinnovo di Calhanoglu.

I prossimi mesi saranno così decisivi per conoscere con più certezza il futuro del talentuoso giocatore turco.

