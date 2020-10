Calciomercato Juventus, scambio Mbappe-Ronaldo | Perez dà il ‘via libera’

Il futuro di Kylian Mbappe resta sempre in bilico. L’attaccante del PSG potrebbe dire addio ai parigini: che intreccio con la Juventus!

Saranno mesi ricchi di colpi di scena. Il futuro del talentuoso attaccante francese, Kylian Mbappe, resta sempre molto incerto. Con il Paris Saint-Germain il legame è davvero forte, ma tutto potrebbe cambiare a breve cercando una nuova avventura incredibile.

Calciomercato Juventus, Mbappe resta una pista viva

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, avrebbe firmato una dichiarazione, nella quale esprime che tutti i dipendenti del club non debbano più avere, d’ora in avanti, alcun rapporto con il Paris Saint Germain e, di riflesso, anche di Mbappe. Soltanto il numero uno del club madrileno intende portare avanti la trattativa fino al possibile trasferimento in Spagna. Così Kylian deciderà il futuro: se andare al Real, rinnovare per il Paris Saint-Germain o pensare al passaggio alla Juventus.

Lo stesso presidente Perez conosce il desiderio di Kylian, che è quello di giocare per il Real Madrid. Florentino vuole chiudere l’affare con il PSG il prima possibile visto che ci sarebbe anche la Juventus sulle tracce del campione francese che potrebbe offrire in cambio anche Cristiano Ronaldo. L’idea del numero uno del Real sarebbe quella di arrivare alla firma prima del prossimo maggio. Al momento Mbappé guadagna 375mila sterline a settimana a Parigi con la sua valutazione che si aggirerebbe intorno ai 250 milioni come svelato dal tabloid inglese “The Sun”. Infine, lo stesso CR7 avrebbe una valutazione di circa 100 milioni.

