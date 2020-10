Calciomercato Juventus, big dal PSG a gennaio | I dettagli

Proposta che arriva dalla Ligue1 per la Juventus, che però rimanda al mittente.

La sconfitta contro il Manchester United ha fatto riaffiorare numerosi dubbi sulla condizione della rosa del Paris Saint-Germain: nonostante la finale dello scorso anno, la società parigina continua ad avere difficoltà in Champions League e molti dei giocatori chiave della rosa di Tuchel stanno dimostrando di non essere al meglio della condizione. Tra questi indubbiamente Mbappe, che potrebbe già avere la testa al Real Madrid, squadra dove sicuramente giocherà la prossima stagione, ma anche Angel Di Maria, oramai in scadenza di contratto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sogno Haaland: ora si può | Assist dal City

Calciomercato Juventus, il PSG lo propone per gennaio

L’ex Real Madrid e Manchester United sarebbe stato offerto anche alla Juventus, che avrebbe potuto prenderlo già a gennaio con uno sconto importante sul prezzo: il Paris Saint-Germain avrebbe evitato, così, di perderlo a parametro zero dopo averlo acquistato per 63 milioni di euro nel 2015. La Juventus, però, ha rimandato al mittente la proposta, soprattutto a fronte del fatto che Di Maria sarebbe andato ad aumentare il traffico in un reparto già abbastanza congestionato e sul quale i bianconeri hanno deciso di investire molto in estate con l’arrivo di Chiesa e Kulusevski.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Calciomercato Juventus, addio Dybala | Maxi scambio con il Real

Calciomercato Juventus, clamoroso scambio con Mourinho | Cifre e dettagli