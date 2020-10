Calciomercato Juventus, colpo a gennaio | Servono 64 milioni

Il top club fissa il prezzo per la cessione del top player da tempo accostato alla Juventus: servono 64 milioni di euro

Trascinata da una super prestazione di Alvaro Morata, la Juventus di Pirlo ha superato senza problemi la Dinamo Kiev in Champions League. Dal campo al calciomercato, novità importanti in arrivo per un obiettivo accostato alla ‘Vecchia Signora’ durante l’estate.

Calciomercato Juventus, top in attacco: arriva dalla Liga

A poco più di una settimana dalla chiusura del mercato estivo, in casa Barcellona si pensa già alle cessioni in vista di gennaio. Secondo ‘Don Balon’, il club catalano avrebbe stanziato una cifra per la cessione di Ousmane Dembele.

L’esterno francese, da tempo ai margini del progetto blaugrana, puó partire per 64 milioni di euro. Cifra che permetterebbe al Barcellona di tornare alla carica, già a gennaio, per Depay e Wijnaldum. Situazione dunque in divenire, la Juventus è avvisata.

Bartomeu ha deciso, duindi: con Dembele sarà addio. Il talentuoso esterno d’attacco è stato uno dei nomi più caldi durante l’estate per la Juventus di Pirlo.

