Inizierà a breve Dinamo Kiev-Juventus, partita valida per la fase a gironi della Champions League. Di seguito le scelte degli ucraini e di Andrea Pirlo: un escluso eccellente in casa bianconera

Dinamo Kiev-Juventus inizierà tra pochi minuti. La partita è in programma infatti questa sera alle ore 19:00 ed è la prima della fase a gironi della Champions League per i bianconeri. Sono appena state ufficializzate le formazioni delle due squadre che si sfideranno nel gruppo G. Andrea Pirlo, dopo tutte le polemiche delle ultime ore, lascia ancora in panchina Paulo Dybala. L’attaccante argentino non è al meglio dopo il lungo stop e la gastroenterite, ma potrebbe subentrare. Di seguito le scelte dei due allenatori.

DINAMO KIEV (4-3-3): Bushchan; Kedziora, ZabarnyI, Mykolenko, Karavaev; Buyalskiy, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata.

