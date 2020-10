Calciomercato Milan, si complica l’arrivo in difesa | Beffa Liverpool!

Il Milan ha cercato con forza un nuovo difensore per completare il suo calciomercato a ottobre. Occhio, però, alla concorrenza del Liverpool in vista di gennaio per un grande obiettivo di Maldini

Il Milan deve ancora rinforzare la sua difesa e con ogni probabilità lo farà nella sessione di gennaio. I rossoneri hanno diversi nomi nel mirino, ma manca ancora il calciatore che possa davvero portare la squadra al salto di qualità nel reparto arretrato. In tal senso, occhio a Ozan Kabak. Il roccioso centrale piace molto alla dirigenza rossonera ed è un nome futuribile, in piena linea con il progetto societario.

Calciomercato Milan, Kabak può saltare. Nuova concorrente

Il Milan non è solo su Ozan Kabak. L’infortunio di Virgil van Dijk impone un nuovo arrivo per Jurgen Klopp in difesa nel mercato di gennaio. Il centrale, dopo il mancato arrivo in rossonero, potrebbe essere una delle opzioni preferite dai Reds. Il difensore turco sarebbe ideale per Pioli, ma il Liverpool nelle prossime settimane potrebbe fare lo scatto decisivo per acquistarlo. Secondo quanto riporta “Todo Fichajes”, il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

