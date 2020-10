Calciomercato Juventus, l’incredibile ipotesi di mercato che spunta fuori per il 2021: Son può arrivare in bianconero

La Juventus sembra avere un nuovo pallino di mercato, direttamente dalla Premier League. No, non è il solito Paul Pogba ed il sogno di un ritorno in bianconero: bensì, del coreano Son, possibile sogno di mercato in vista della stagione 2021-2022. Un’ipotesi shock, quella che filtrerebbe dall’Inghilterra, con il Tottenham che potrebbe farsi tentare dalla corte dei bianconeri ed il numero sette degli Spurs che non disdegnerebbe cambiare aria e provare un’esperienza in Italia.

Calciomercato Juventus, Dybala per Son: la clamorosa ipotesi di mercato per il 2021

Nonostante il feeling tra Son ed il Tottenham sembra essersi un po’ affievolito, la Juventus sa bene che la valutazione del coreano è da top player assoluto. E che le risorse economiche sono difficili da reperire in tempi di Covid-19. Ragion per cui, il DS Paratici potrebbe mettere sul piatto uno scontento di lusso e intrigare Mourinho con uno scambio da capogiro: per un Son che partirebbe, lo Special-One si preparerebbe ad accogliere Paulo Dybala, in quella che sarebbe una maxi-operazione da record, per il valore tecnico ed economico dell’affare (circa 80 milioni di euro). D’altronde, l’argentino sta faticando nel trovare la via del rinnovo con i bianconeri e la stima di Mourinho potrebbe essere utilizzata come una sorta di telepass per arrivare al cartellino di Son.

Nonostante il mercato sia terminato da poco, la Juventus sembra essere già al lavoro per la prossima stagione. E il profilo di Son potrebbe essere uno dei sogni proibiti di Paratici e Nedved.

