Calciomercato Juventus, scambio stellare con il PSG | ‘Occasione’ Icardi!

Grazie a un intreccio di mercato tra le big d’Europa, la Juventus potrebbe mettere le mani su Mauro Icardi. Si prospetta uno scambio stellare tra i bianconeri e il PSG.

La Juventus potrebbe ritrovarsi al centro di un intreccio di mercato con il Paris Saint-Germain e il Real Madrid. Il club bianconero è alle prese con una vera e propria rivoluzione della rosa, come dimostrate le tante cessioni durante il mercato estivo. Tuttavia, non sarebbe finita qui. Secondo i media spagnoli, il PSG avrebbe chiesto al Real Madrid il cartellino di Karim Benzema nella trattativa per Kylian Mbappé. Come detto in precedenza, un affare che interessa anche alla Juventus.

Juventus, scambio con il PSG: arriva Icardi

Lo scambio tra il Real Madrid e il club parigino ne potrebbe ‘promuovere’ un altro, proprio tra il PSG e la Juventus. Il ritorno di Benzema in Francia metterebbe alla porta Mauro Icardi, che i parigini offrirebbero volentieri alla Juve per avere Paulo Dybala.

Le strade di Icardi e della Juventus non si sono mai incontrate del tutto. I bianconeri avevano nel mirino il centravanti argentino ai tempi dell’Inter, che poi lo ha ceduto al PSG. Leonardo offrirebbe il cartellino di Maurito più 25 milioni di euro per assicurarsi Dybala. L’operazione andrebbe in porto, chiaramente, nel 2021.

