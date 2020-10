Calciomercato Juventus, nuovo addio | Annuncio già a fine mese!

La Juventus riparte in Champions League e nel frattempo continua a lavorare sul calciomercato: nuova uscita prevista a breve

È il giorno della Champions League: dopo quasi due mesi torna la competizione più amata e attesa nel mondo del calcio. La Juventus sarà impegnata sul difficile campo della Dinamo Kiev e ha l’obbligo di riscattarsi dopo i due pareggi ottenuti nelle ultime due gare contro Roma e Crotone.

Andrea Pirlo ha effettuato fin qui già diverse prove e oggi vuole ottenere anche dei risultati diversi rispetto alle ultime due partite. Intanto nonostante le diverse problematiche a centrocampo a causa del coronavirus, Sami Khedira non è stato nuovamente convocato e ciò conferma il fatto che è ormai fuori dal progetto bianconero.

Calciomercato Juventus, Khedira verso il PSG: i francesi vogliono fare prima di tutti

Non ci sono dunque margini per poter far rientrare il tedesco in organico e l’unico obiettivo è quello di lasciarlo partire al più presto. Il calciatore ormai può trasferirsi a gennaio ma qualche trattativa può essere già portata avanti.

Secondo quanto riportato da Todo Fichajes, sulle tracce di Sami Khedira ci sarebbe il Paris Saint-Germain che vorrebbe provare a raggiungere l’accordo e annunciare la firma già per la fine di ottobre. Chiaramente poi il tedesco passerebbe in Francia solamente a gennaio.

La mossa di Leonardo di anticipare i tempi servirebbe solo a battere la concorrenza ed evitare nuovi attacchi da altre squadre.

