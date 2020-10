Calciomercato Juventus ed Inter, top player lontano | Rinnovo in vista

Juventus ed Inter hanno da tempo nel mirino lo stesso top player, ma nelle ultime ore l’affare sembrerebbe complicarsi: il rinnovo è vicino

Come spesso accade, le strade del calciomercato di Juventus ed Inter s’intrecciano, finendo per puntare allo stesso obiettivo. Entrambi i club italiani infatti osservano da tempo con interesse il futuro di un top player. Ma per lui il rinnovo sembrerebbe essere molto vicino.

Calciomercato Juventus ed Inter, Alaba si allontana: accelerata per il rinnovo

Fine settimana di Serie A da dimenticare per Inter e Juventus, che hanno rispettivamente perso contro il Milan e pareggiato con il Crotone. Ora entrambe le italiane si preparano all’esordio di questa sera in Champions League, ma sempre con un occhio al calciomercato. Infatti, i due club da tempo seguono con interesse il calciatore del Bayern Monaco, David Alaba, il cui contratto scadrà a giugno 2021.

Dalla Spagna però, non arrivano buone notizie per bianconeri e nerazzurri. Infatti, secondo quanto riportato dal sito ‘Todo Fichajes’, il club tedesco avrebbe deciso di accelerare le operazioni per il prolungamento di contratto del difensore austriaco. Questo naturalmente complica i piani delle italiane e dei club europei a lui interessati, visto che rimanere nel club bavarese sarebbe la prima scelta del calciatore. Vedremo nelle prossime settimane come si evolverà la situazione e se rimarrà uno spiraglio di possibilità per Juventus ed Inter.

