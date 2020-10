Calciomercato Juventus, sogno Haaland: ora si può | Assist dal City

La Juventus potrebbe tornare alla carica per l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund Haaland: ‘regalo’ dal Manchester City

La Juventus non si ferma e continua a lavorare in vista della prossima stagione. Il club bianconero sarebbe così orientato al nuovo colpo in attacco con Haaland sempre nel mirino della dirigenza torinese.

Calciomercato Juventus, Gabriel Jesus libera Haaland

Come svelato in anteprima dal giornalista Duncan Castles durante il suo podcast, il Manchester City starebbe pensando seriamente di dire addio all’attaccante brasiliano, Gabriel Jesus, che ha messo a segno ben 69 gol con 30 assist vincenti con la maglia del club inglese. Il Borussia Dortmund potrebbe essere la destinazione ideale e così la società tedesca direbbe addio al norvegese Haaland.

La Juventus potrebbe tornare così alla carica per lo stesso centravanti scandinavo, pronto a diventare uno dei migliori al mondo in poco tempo. Già da tempo il suo profilo sarebbe presente sul taccuino di Paratici per cercare di rinforzare il reparto offensivo del neo-tecnico Andrea Pirlo.

Il norvegese sarebbe un colpo davvero importante per la compagine torinese in vista della prossima stagione. I bianconeri continuano a lavorare in ottica futura con Haaland sempre nel mirino.

