Calciomercato Juventus, addio Dybala | Maxi scambio con il Real

Ancora problemi tra Paulo Dybala e la Juventus. L’attaccante argentino non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi: possibile scambio con il Real

La stagione di Paulo Dybala non è iniziata alla grande. L’attaccante argentino della Juventus non ha vissuto alla grande le prime settimane della nuova annata in bianconero. E così il centravanti bianconero vorrebbe essere più considerato dal neo-tecnico Andrea Pirlo, che ha svelato che c’è stato un confronto con lo stesso giocatore.

Calciomercato Juventus, Marcelo e Isco per Dybala: che scambio!

Il Real Madrid avrebbe messo sempre nel mirino il giocatore della Juventus offrendo i cartellini di Isco e Marcelo più 20 milioni di cash per arrivare all’argentino. I prossimi mesi saranno decisivi per capire l’andamento della sua stagione in bianconero. In Champions League lo stesso sudamericano dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Alvaro Morata.

Pirlo cercherà, a poco a poco, di fargli mettere minuti nelle gambe per poi portarlo completamente al ritmo partita. Il futuro di Dybala resta ancora in bilico: tutto sarà deciso nelle prossime settimane.

Infine, Isco e Marcelo sarebbero ormai fuori dal progetto del Real Madrid: il club bianconero è pronto ad anticipare le altre big d’Europa per i due valorosi giocatori di Zidane.

