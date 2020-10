Calciomercato, Ancelotti lo rifiuta | Ritorno in Serie A più vicino

Un obiettivo dei club italiani viene rifiutato da Carlo Ancelotti, allenatore dell’Everton: via libera per il ritorno in Serie A

Grande inizio di stagione per l’Everton di Carlo Ancelotti, che dopo quattro giornate ed il derby pareggiato contro il Liverpool, si trova in testa alla classifica di Premier League. In chiave calciomercato però, il tecnico italiano rifiuta l’approdo di un difensore che interessa in Serie A. Il ritorno in Italia è vicino per il difensore.

Calciomercato, Ancelotti dice no a Rudiger: Serie Apronta all’assalto

Carlo Ancelotti si gode il suo ottimo Everton e rifiuta un ex Serie A. Infatti il tecnico italiano alla guida dei ‘toffees’, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, sembrerebbe aver rifiutato l’approdo di Antonio Rudiger dal Chelsea. Questo rifiuto naturalmente sembrerebbe avvicinare il tedesco al ritorno nel campionato italiano.

Infatti, le squadre italiane in quest’ultima sessione di mercato estiva hanno pensato a lungo al ritorno di Rudiger, in special modo il Milan, alla disperata ricerca di un centrale difensivo, ma con Inter e Juventus sullo sfondo. Il rifiuto di Ancelotti potrebbe così far avanzare l’assalto decisivo alle italiane, che dovranno investire circa 25-30 milioni di euro per strapparlo al Chelsea. Vedremo dunque se il ritorno in Italia potrà concretizzarsi già a gennaio.

