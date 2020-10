Calciomercato, Sarri pronto a tornare | Si libera una panchina in A

Maurizio Sarri non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina di Serie A. Riflessioni in corso, tutto pronto per il suo arrivo

Una separazione improvvisa in estate con la Juventus, ora Maurizio Sarri è più carico che mai. L’ex allenatore bianconero starebbe risolvendo anche il suo contratto con la compagine torinese per essere libero per accettare un nuovo incarico in Serie A.

Calciomercato, addio Iachini: riflessioni su Sarri

E così ci sarebbero riflessioni in corso da parte della Fiorentina del patron Commisso: dopo il 2-0 iniziale contro lo Spezia, la squadra viola si è fatta rimontare dagli uomini di Italiano. Ancora un risultato negativo dopo il doppio vantaggio di Ribery e compagni: come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” per ora ci sono stati soltanto riflessioni.

L’operazione non è così facile come sembra a causa dell’esoso ingaggio che percepisce l’allenatore toscano, voglioso di una nuova avventura in massima serie.

I prossimi giorni saranno decisivi: tutto dipenderà dai nuovi risultati che collezionerà Beppe Iachini alla guida della Fiorentina. La partenza non è stata così entusiasmante come si pensava.

