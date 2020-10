Calciomercato, cessione e super colpo | 105 milioni!

Un maxi-affare in Serie A che può coinvolgere Inter e Napoli: cessione e colpo da sogno durante il calciomercato invernale

Un turno di Serie A che ha visto esiti diversi per Inter e Napoli. Nerazzurri e partenopei sono pronti ad intrecciare le proprie strade in vista del calciomercato invernale. Cessione e colpo da sogno già a gennaio: affare da 105 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, affare tra Juventus e Napoli | Scambio per gennaio

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, big ‘scaricato’ | Scambio stellare in Premier!

Calciomercato, intreccio Inter-Napoli: affare da 105 milioni

Un intreccio di mercato clamoroso che potrebbe portare lontano dalla Serie A Kalidou Koulibaly. Il difensore del Napoli è infatti finito in cima alla lista di Klopp per rimpiazzare l’infortunato van Dijk. I ‘Reds’ hanno intenzione di offrire ben 65 milioni a De Laurentiis per Koulibaly, accostato a numerosi top club e destinato dunque a salutare la Serie A a gennaio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il piano dei partenopei porterebbe alla ricerca di un sostituto già protagonista in Italia. Si tratta di Milan Skriniar, da tempo sulla lista dei partenti dell’Inter e avvicinato con forza al Tottenham di Mourinho. Il Napoli può offrire i 40 milioni di euro richiesti da Marotta per portare lo slovacco alla corte di Gattuso, già a gennaio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, Messi già a gennaio | Offerta shock!

Situazione dunque in divenire: Koulibaly verso il Liverpool di Klopp, il club partenopeo è pronto a spingere per l’acquisto di Skriniar per un intreccio di mercato da 105 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, intrigo Lautaro | Top club a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bomber a 6 milioni | Juventus ko!