Calciomercato Milan, nuovo assalto gratis | Top player nel mirino!

Sarebbe un colpo da novanta per il Milan, che lo avrebbe messo nel mirino ormai da tempo: innesto di qualità assoluta per Pioli!

Il Milan continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Così il talentuoso giocatore sarebbe finito nel mirino del club rossonero, pronto a prelevarlo a parametro zero in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, Thauvin nel mirino

Come rivelato in esclusiva dal portale francese “Le10sport.com” il Milan sarebbe sempre sulle tracce del talentuoso giocatore francese del Marsiglia, Florian Thauvin, che potrebbe arrivare così in Italia a parametro zero visto che non ci sarebbe una proposta di rinnovo.

La società milanese continuerà a monitorare la situazione da vicino per preparare così la proposta giusta al giocatore, pronto per una nuova avventura entusiasmante in Serie A. Thauvin predilige la posizione di esterno destro per poi accentrarsi mettendo in luce il suo mancino delicato.

Il Milan continua a lavorare senza sosta sul fronte calciomercato per ritornare a tutti gli effetti la protagonista del campionato italiano.

