Calciomercato Serie A, clamoroso ritorno di Icardi | Scambio col PSG!

Il Milan sta valutando nuovi affari per il prossimo mercato e nel frattempo ascolta anche le possibili offerte in arrivo: scambio con Icardi!

È un momento magico quello che sta vivendo il Milan, che da giugno a oggi non perde più in Serie A e ha ripreso il cammino nel migliore dei modi anche in questo nuovo campionato. Ora dopo quattro giornate sono arrivati quattro successi che garantiscono la prima posizione in classifica in solitaria.

Ora la compagine di Stefano Pioli non vuole più fermarsi e proverà a raggiungere traguardi sempre più importanti, anche se l’obiettivo primario in campionato resta quello del quarto posto per entrare in Champions League. Nel frattempo la società continua a lavorare sul calciomercato.

Calciomercato Milan, proposta a sorpresa del PSG: Icardi per Bennacer

Oltre ai possibili affari in entrata sui quali si sta lavorando, il grande rendimento dei rossoneri potrebbe portare anche a delle offerte dall’estero. In particolare nel mirino dei grandi club ci potrebbe essere Ismael Bennacer, che sarebbe finito tra gli obiettivi del Paris Saint-Germain per il futuro.

Il centrocampista algerino ha un valore di 50 milioni e il club francese sarebbe disposto a mettere Mauro Icardi sul piatto per effettuare uno scambio che avrebbe del clamoroso. Anche l’argentino è valutato 50 milioni ma per lui esiste ancora una clausola anti-Serie A per gennaio: se dovesse essere ceduto in Italia, l’Inter riceverebbe un pagamento di 15 milioni.

Bennacer è un punto fermo del centrocampo rossonero ma per un’offerta del genere la cessione potrebbe davvero avvenire.

