Calciomercato, scambio in Serie A | Juventus respinta!

Proposto uno scambio per accontentare le esigenze di rosa di Andrea Pirlo, alla ricerca di un centrocampista di qualità.

Con la necessità di continuare a rimpinguare il centrocampo, trovando giocatori in grado di costruire la manovra e dare quel gioco che già contro il Crotone è sembrato mancare, la Juventus resta attenta sul calciomercato invernale. Piace in particolar modo un elemento della Roma, alla quale è stato proposto uno scambio in grado, teoricamente, di accontentare entrambe le parti.

Calciomercato Juventus, scambio in Serie A

In bianconero lo spazio per Federico Bernardeschi era già poco lo scorso anno, ma adesso con l’arrivo di Federico Chiesa e di Dejan Kulusevski è ridotto ai minimi termini: per questo alla società giallorossa è stato proposto il cartellino dell’ex Fiorentina in cambio di quello di Jordan Veretout, anche ieri sera contro il Benevento in gol su rigore. La risposta della dirigenza capitolina è stata secca: Veretout non si muove dalla rosa di Paulo Fonseca. Un “no” secco che non ha lasciato spazio a rilanci o nuovi tentativi. La Juventus dovrà orientare altrove il proprio sguardo.

