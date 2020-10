Calciomercato Juventus, Paratici via con il titolarissimo | Intrigo col PSG

Fabio Paratici sembra destinato a lasciare la Juventus e si porterebbe via anche un titolarissimo dei bianconeri. Potrebbe dunque nascere un intrigo di mercato con il PSG.

La Juventus potrebbe rivoluzionare il reparto dirigenziale nel 2021. Fabio Paratici è massimo responsabile dell’area sportiva, ma ha il contratto in scadenza il prossimo anno. Il suo addio sarebbe significativo dal punto di vista del mercato, soprattutto valutando la sua destinazione e le relative conseguenze.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, intrigo Lautaro | Top club a sorpresa!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, suggestione in Premier | Big più soldi!

Juventus, Paratici si porta via Szczesny

Paratici potrebbe andare al Paris Saint-Germain: un addio, quello dell’attuale dirigente della Juve, che potrebbe significare molto in chiave mercato. Il motivo? Anche Wojciech Szczesny andrebbe a Parigi, liberando la porta per l’eventuale arrivo di un calciatore che a Torino cercano da anni di ingaggiare.

Si tratta di Gianluigi Donnarumma, che non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan. Attualmente in scadenza nel 2021, Raiola non ha ancora trovato l’accordo con i rossoneri e la Juventus è in agguato in attesa di piazzare la ‘zampata’ giusta. Il portiere della nazionale italiana guadagna 6 milioni di euro a stagione, ma Raiola ne chiede circa 10. La Juventus, grazie alla cessione del portiere polacco, avrebbe il tesoretto giusto per puntare su Donnarumma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, si avvicina un difensore! | Pronto lo scambio

Calciomercato Juventus e Inter, Messi già a gennaio | Offerta shock!