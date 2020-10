Calciomercato Juventus, scambio top con Dybala | ‘Assist’ Real!

Il mercato bianconero può intrecciarsi con quello del Real Madrid: idea scambio per il big, Dybala nell’affare

Un inizio di stagione sotto le aspettative, con il deludente pari in casa del Crotone. La Juventus è pronta a ripartire dalla sfida di Champions contro la Dinamo Kiev. Dal campo al calciomercato, Paulo Dybala può essere la pedina ideale per uno scambio con il Real: Pirlo vuole il big scaricato da Zidane.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto a Mbappe | Cifra clamorosa!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, via Bernardeschi | Proposto lo scambio in Premier

Calciomercato Juventus, Zidane lo ‘scarica’: ipotesi scambio

Il calciomercato di Juventus e Real Madrid potrebbe intrecciarsi la prossima estate. In casa Real sono diversi i big ormai fuori dal progetto di Zidane e, dunque, in uscita. Tra questi c’ lo spagnolo Isco, già accostato alla Juventus e molto stimato da Pirlo. Il trequartista, dunque, dovrebbe dire addio al Real il prossimo giugno. La Juventus, pur di accontentare Pirlo, può arrivare a mettere sul piatto il cartellino di Dybala.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La ‘Joya’, lontanissima dal rinnovo con la ‘Vecchia Signora’, non ha giocato nemmeno 1′ nelle prime 4 giornate di campionato. Una situazione delicata quella che riguarda l’ex Palermo, sempre più vicino a dire addio ai campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus esclusa | Il big gela Ronaldo!

Situazione dunque in divenire, Pirlo punta Isco per il prossimo anno: Dybala la chiave per portare in Serie A.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, Messi già a gennaio | Offerta shock!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto al terzino | Scambio con Ramsey