Calciomercato Juventus, suggestione in Premier | Big più soldi!

Nuova suggestione di mercato per la Juventus. Possibile scambio in Premier League: l’ex Serie A potrebbe tornare in Italia.

Il calciomercato estivo è terminato, ma le società sono ancora al lavoro per completare le squadre nelle prossime sessioni. Una di queste è la Juventus, alle prese con una vera e proprie rivoluzione della rosa. Il club bianconero ha intenzione di piazzare un altro grande colpo di mercato, ma per ‘abbattere’ i costi dell’operazione è disposta a inserire Rodrigo Bentancur nella trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, offerta super per un difensore! | Scambio folle

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, scambio Juventus-Real Madrid | Valverde in Serie A!

Juventus, scambio con il Manchester United

Il giocatore che la Juve vorrebbe acquistare per alzare il livello di qualità della trequarti è Bruno Fernandes. Con un passato anche in Italia con le maglie di Novara, Udinese e Sampdoria, il portoghese si è imposto nel Manchester United come un elemento imprescindibile nell’undici titolare di Solskjaer. I Red Devils valutano il suo cartellino sugli 80 milioni di euro.

Una cifra molto alta per le casse della Juventus, la quale ridurrebbe volentieri i costi inserendo Bentancur nella trattativa. L’idea sarebbe quella di offrire un conguaglio economico di 22-23 milioni di euro, oltre al cartellino dell’uruguagio, valutato sui 55-60 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, si avvicina un difensore! | Pronto lo scambio

Calciomercato Juventus e Inter, Messi già a gennaio | Offerta shock!