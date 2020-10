Calciomercato Juventus, rinforzo sulle fasce | Preaccordo!

Trovato il preaccordo per il rinforzo sulla fascia sinistra. L’affare dovrebbe concludersi a gennaio, con la Juventus che metterà a disposizione di Pirlo il nuovo terzino.

Durante il mercato estivo, la Juventus non è riuscita ad assicurarsi un terzino sinistro. Nelle ultime partite sta trovando spazio Gianluca Frabotta, ma il club bianconero vorrebbe mettere a disposizione di Pirlo un profilo più esperto. Le condizioni fisiche di Alex Sandro destano qualche preoccupazione, quindi rinforzare la fascia sinistra è una priorità.

Juventus, arriva Tagliafico dall’Ajax

Il giocatore individuato dalla Juventus a cui affidare la fascia sinistra è Nicolas Tagliafico, attualmente all’Ajax. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2022 e dopo due anni l’avventura in Eredivisie sembra già conclusa. Tagliafico ha infatti trovato l’accordo col proprio club per un gentlemen’s agreement: infatti, potrà lasciare l’Ajax a gennaio in caso di eliminazione ai gironi di Champions League.

Il costo del terzino argentino è di 20 milioni di euro. L’Ajax in Champions si trova nello stesso girone dell’Atalanta, insieme a Liverpool e Midtjylland. La Juventus ha già il sì del giocatore e dunque è in attesa di piazzare il colpo.

