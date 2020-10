Calciomercato Inter, ‘bomba’ Pogba | Offerto scambio allo United

L’Inter è molto interessata a Paul Pogba. Il centrocampista francese è finito nel mirino dei nerazzurri, che hanno offerto uno scambio clamoroso al Manchester United.

L’Inter vorrebbe piazzare al più presto Christian Eriksen. Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, lo ha acquistato a gennaio dal Tottenham per 20 milioni di euro. Il trequartista danese era in scadenza di contratto, al suo arrivo sembrava potesse affermarsi subito come uno dei titolarissimi di Antonio Conte. Tuttavia, non è andata così.

Inter, Eriksen al Manchester United per Pogba

Il Manchester United apprezza molto le qualità di Eriksen e sarebbe ben contento di acquistarlo. D’altra parte, anche l’Inter vorrebbe liberarsi dell’ex Spurs, ma vorrebbe inserirlo in uno scambio. Il sogno di Marotta, infatti, è quello di riuscire ad ingaggiare Paul Pogba.

La suggestione nerazzurra, dunque, è rappresentata dal centrocampista francese. Operazione difficile da mandare in porto, visto che su di lui ci sono diverse squadre, tra cui il Real Madrid. I Red Devils hanno attivato il rinnovo automatico fino al 2022, ma l’avventura di Pogba in Premier sembra terminata. Ecco perché l’Inter vorrebbe offrire il cartellino di Eriksen più un conguaglio economico per assicurarsi il Polpo Paul.

