Calciomercato Inter, carta Nainggolan | Scambio in Serie A

L’Inter resta molto attiva sul calciomercato, in attesa della sessione di gennaio. I nerazzurri potrebbero cedere Radja Nainggolan per puntare su un nuovo difensore. Ecco le ultime novità

La squadra di Antonio Conte ha deluso nel derby contro il Milan, ma la società è pronta a integrare la rosa con almeno un nuovo difensore. Parallelamente bisogna attenzionare il destino del Ninja. Il centrocampista ex Roma è stato a un passo dal ritorno a Cagliari, ma alla fine è rimasto in nerazzurro. Il belga dovrà essere reintegrato da Antonio Conte, ma a gennaio potrebbe nuovamente partire.

Calciomercato Inter, un difensore per Nainggolan

Il futuro di Radja Nainggolan resta in bilico. L’affare con il Cagliari nelle ultime ore di mercato è saltato a causa dei costi insostenibili per i rossoblù, ma a gennaio il belga potrebbe comunque partire. Il calciatore piace anche al Torino, a caccia di un centrocampista di livello. I problemi in difesa dell’Inter potrebbero portare la società a investire per un nuovo centrale. Per questi motivi, adeguando le condizioni economiche, i nerazzurri potrebbero concretizzare uno scambio interessante per entrambi i club. Armando Izzo potrebbero passare all’Inter con Nainggolan al Torino. Vedremo se ci saranno sviluppi nei prossimi mesi.

