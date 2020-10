Calciomercato Inter, affondo per Eriksen | Pronta l’offerta!

Pronta l’offerta che verrà recapitata all’Inter per Christian Eriksen. Di seguito, tutti i dettagli della trattativa

L’esperienza di Christian Eriksen all’Inter potrebbe finire molto presto. Arrivato a gennaio dal Tottenham per circa 20 milioni di euro, il trequartista danese non ha ricevuto molta fiducia da Antonio Conte nel corso di questi mesi. Ecco perché non è da escludere una sua partenza nel prossimo mercato di gennaio.

Inter, Eriksen al PSG a gennaio

Secondo quanto riferito da ‘Todo Fichajes‘, il Paris Saint-Germain è molto interessato a Christian Eriksen. Il club parigino vede il trequartista danese come un’occasione di mercato da sfruttare, per portare all’ombra della Tour-Eiffel l’ex Tottenham che ben si è comportato in Premier e in Champions League. L’Inter accetterebbe volentieri di cedere Eriksen in cambio di 20 milioni di euro, ovvero i soldi spesi per averlo prelevato dagli Spurs.

Sul danese non c’è solo il PSG: anche il Manchester United è molto interessato e vuole provare l’affondo a gennaio.

