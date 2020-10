Calciomercato Inter, ritorno di fiamma | Bomber a gennaio!

L’Inter è pronta a muoversi sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. I nerazzurri a gennaio potrebbero tornare su un grande attaccante. Possibile sgarbo alla Juventus

Appena arrivato sulla panchina dell’Inter, Antonio Conte ha richiesto espressamente Romelu Lukaku e Edin Dzeko. Il belga è arrivato, mentre il bosniaco è rimasto alla Roma. Un anno dopo, l’attaccante giallorosso è entrato nel mirino di Andrea Pirlo, appena arruolato come primo allenatore della Juventus. Dopo un lungo corteggiamento, però, la punta è rimasta in giallorosso. Nei prossimi mesi, però, tutto potrebbe cambiare.

Calciomercato Inter, si riapre la pista Dzeko

Il profilo di Edin Dzeko potrebbe essere quello buono per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’Inter, infatti, è pronta a un nuovo assalto per la punta, da affiancare a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku nelle rotazioni. Il bosniaco nell’ultima estate è stato vicino alla Juventus, ma ora i nerazzurri potrebbero passare in vantaggio, come riporta “Il Messaggero”. Occhio anche a un possibile sbarco in Premier League per la punta. La Roma tornerebbe a puntare su Milik in caso di partenza della sua punta principe a gennaio.

