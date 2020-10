Dopo Florenzi ecco che il PSG continua a guardare in Serie A per rinforzare la rosa di Tuchel: nel mirino il top player del campionato italiano

Il Paris Saint-Germain vuole continuare a lavorare in ottica futura con un occhio sempre attento in Serie A. E dopo l’arrivo di Florenzi, autore di un altro gol con la maglia dei parigini, ecco che il direttore sportivo brasiliano Leonardo sarebbe finito nuovamente sulle tracce del top player del campionato italiano.

Calciomercato Milan, Bennacer sempre nel mirino del PSG

Come svelato da Sport Mediaset il PSG sarebbe sempre sulle tracce di Ismael Bennacer, già cercato a lungo dal club francese nella scorsa sessione di calciomercato. A gennaio potrebbe arrivare un nuovo assalto decisivo per il giocatore algerino, protagonista assoluto nel derby di Milano.

I prossimi mesi saranno importanti per conoscere il suo futuro, ma il club rossonero non avrebbe nessuna intenzione di privarsi del talentuoso centrocampista ex Empoli che è divenuto inamovibile anche per Stefano Pioli.

Arrivato dal club toscano per circa 16 milioni di euro, ora il suo cartellino vale sicuramente già il doppio. Il Psg continua a pensarci.

