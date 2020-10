Calciomercato, scambio Juventus-Real Madrid | Valverde in Serie A!

Federico Valverde potrebbe presto approdare in Serie A. Juventus e Real Madrid, infatti, stanno lavorando per portare a termine uno scambio.

Ieri la Juventus ha giocato sul campo del Crotone, pareggiando 1-1. Il progetto che Andrea Pirlo riguarda certamente l’impiego di calciatori giovani, per portare avanti un ricambio generazionale. Il club bianconero potrebbe, inoltre, garantirgli un giovane campione dal Real Madrid: si tratta di Federico Valverde.

Juventus, Bentancur per Valverde: scambio con il Real

Federico Valverde sembra in rottura con il Real Madrid: il centrocampista uruguaiano classe ’98, potrebbe infatti lasciare la Casa Blanca per approdare in un altro top club europeo. Top club che potrebbe essere la Juventus, che ha in rosa diversi elementi che fanno comodo al Real. Uno di questi è Rodrigo Bentancur, connazionale di Valverde. I due club imposterebbero la trattativa su uno scambio, ma ci sono anche gli interessi di altre società da monitorare.

Secondo il Sun, per esempio, il Manchester United è interessato a Valverde e ha anche la carta Paul Pogba da giocarsi. Zidane impazzisce per l’ex Juve, ma non è mai riuscito -almeno finora- ad acquistarlo dai Red Devils.

