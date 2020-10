Calciomercato Juventus, c’è l’accordo | Arriva gratis

La Juventus di Andrea Pirlo corre ai ripari dopo il pareggio di Crotone e blocca un nuovo acquisto: arriva a zero

Un nuovo campanello d’emergenza per la Juventus di Andrea Pirlo, che esce da Crotone solamente con un punto in tasca. Per i bianconeri al momento il reparto da rinforzare sembrerebbero essere le fasce difensive, per questo motivo si corre ai ripari. Bloccato un nuovo innesto a parametro zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Mandzukic di nuovo in Europa | Ritorno clamoroso

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, confronto con Paratici | Rottura con Dybala

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, addio a gennaio | C’è già l’accordo!

Calciomercato Juventus, rinforzo sulla fascia: bloccato Amavi

Un deludente pareggio a Crotone a chiuso il sabato di campionato della Juventus. I bianconeri, dopo il sofferto pareggio in casa della Roma, trovano il secondo pari in quattro giornate. Uno dei maggiori campanelli d’allarme sembrerebbe riguardare le fasce difensive, dove anche ieri ha giocato il giovane Frabotta. Per questo motivo i bianconeri pensano di intervenire sul mercato anticipando i tempi per la prossima stagione.

Infatti, a finire nel mirino della squadra di Pirlo è Jordan Amavi, terzino sinistro di proprietà del Marsiglia. Il francese, con contratto in scadenza nel 2021, ancora non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con il club proprietario del cartellino, così la Juventus decide di giocare in anticipo. Infatti, sembrerebbe che il club juventino avrebbe già trovato un accordo di massima con il calciatore, qualora il prolungamento di contratto non arrivasse. Quindi la società juventina mette un primo mattone per la prossima stagione, bloccando un rinforzo che potrebbe arrivare a parametro zero.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Zidane lascia | Pronto Allegri