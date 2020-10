Calciomercato Inter, offerta super per un difensore! | Scambio folle

L’Inter potrebbe tornare in maniera importante sul calciomercato per rinforzare la difesa. I nerazzurri puntano uno dei centrali più forti d’Europa. Pronto uno scambio folle per acquistarlo

La stagione dell’Inter è iniziata con tanti problemi in difesa e molti gol subiti, soprattutto per errori dei singoli. Il derby contro il Milan di ieri è stata l’ennesima testimonianza della situazione per la squadra guidata da Conte che potrebbe correre ai ripari durante il mercato di gennaio. In particolare, occhio a un nome proveniente dal Real Madrid, ma che richiederà uno sforzo non indifferente ad Ausilio e Marotta.

Calciomercato Inter, scambio con il Real Madrid per Varane

Il massimo desiderio dei nerazzurri per rinforzare la difesa è Raphael Varane. Il centrale rappresenta, però, uno capisaldi del Real Madrid di Zidane e non sarà facile strapparlo ai Blancos. Per questo, secondo quanto riporta Don Balon, l’Inter starebbe preparando un’offerta folle per convincere il club spagnolo.

I nerazzurri sono, infatti, pronti a mettere sul tavolo Stefan de Vrij e un centrocampista pur di acquistare il difensore. In particolare, oltre all’olandese ex Lazio, anche Christian Eriksen o Stefano Sensi potrebbero rientrare nell’affare. La trattativa in ogni caso non risulta semplice dato che andrebbe convinto anche il calciatore.

