Calciomercato Inter, nuovo top club su Skriniar | Scambio più soldi

Spunta un nuovo top club sul difensore dell’Inter, Milan Skriniar: per il centrale offerto uno scambio più conguaglio economico

Il calciomercato dell’Inter potrebbe ruotare attraverso la possibile uscita del difensore centrale Milan Skriniar. Sul centrale slovacco pende l’interesse di moltissimi top club europei, ma nelle ultime settimane sembrerebbe spuntare uno nuovo. Offerto un calciatore più un conguaglio economico.

Calciomercato Inter, Skriniar nel mirino del Liverpool: offerto Wijnaldum più soldi

La difesa dell’Inter non ha cominciato la stagione come lo scorso anno, quando nelle prime giornata sembrava davvero invalicabile. Quest’anno le gerarchie nella retroguardia sono cambiate ed un giocatore prima fondamentale potrebbe partire ora. Stiamo parlando di Milan Skriniar, ormai non più titolare inamovibile nella squadra di Antonio Conte. Su di lui c’è l’interesse di tanti club europei, e nelle ultime settimane ne spunta uno nuovo, il Liverpool.

Così i reds sembrerebbero intenzionati a mettere sul piatto per il difensore slovacco uno scambio con il centrocampista Georgino Weijnaldum. Oltre all’olandese, il club inglese proporrebbe anche un conguaglio economico in favore dei nerazzurri di circa 33 milioni. Un’offerta davvero allettante per il club interista, che oltre ad incassare una somma importante aggiungerebbe un tassello importante alla rosa di Antonio Conte.

