Serie A, è appena terminata la partita tra Napoli e Atalanta, partita valida per la quarta giornata del campionato italiano. Grande vittoria per la squadra di Gennaro Gattuso: ecco le azioni salienti

Il Napoli parte molto meglio, riuscendo a conquistare il possesso del gioco e a schiacciare la squadra di Gasperini nella sua metà campo. I partenopei riescono a trovare il vantaggio dopo una bella azione sulla destra con Hirving Lozano. Al 27esimo, arriva il raddoppio del messicano sull’asse con Matteo Politano: doppietta per l’ex PSV. Al 30esimo è già 3-0: grandissimo sinistro sotto la traversa dell’esterno ex Sassuolo. Al 43esimo Victor Osimhen trova la sua gioia personale e il primo gol in Serie A per il 4-0. Nella ripresa, l’Atalanta passa alla difesa a quattro per contrastare il Napoli e limita i danni. Al 69esimo, dopo una grande azione di Romero, il subentrato Lammers trova la via del gol per il 4-1. Finisce con questo risultato la partita.

