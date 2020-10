Serie A, le formazioni UFFICIALI di Inter-Milan | Esclusione eccellente!

Sono appena state comunicate le formazioni ufficiali di Inter-Milan, derby valido per la quarta giornata di Serie A e che inizierà alle ore 18:00. Di seguito le scelte di Antonio Conte e Stefano Pioli

Inizierà tra pochi minuti il sentitissimo derby di Milano. Tante assenze per Antonio Conte che dovrà fare a meno di Milan Skriniar, Ashley Young e Aleksandar Kolarov in difesa, dopo la positività al Covid-19. Stesso destino per Radja Nainggolan e Roberto Gagliardini che non ci saranno a centrocampo. Acciaccato Alexis Sanchez, ma in panchina. Tra i rossoneri, ha recuperato Zlatan Ibrahimovic, in campo dal primo minuto in Inter-Milan dopo aver sconfitto il Coronavirus. Ancora ai box invece Ante Rebic che non è stato neanche convocato. Di seguito le scelte ufficiali di Antonio Conte e Stefano Pioli.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij, 11 Kolarov; 2 Hakimi, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 23 Barella; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. In panchina: 27 Padelli, 35 Stankovic, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 24 Eriksen, 36 Darmian, 42 Moretti, 46 Vezzoni, 47 Squizzato, 49 Satriano, 99 Pinamonti.

Allenatore: Antonio Conte.

MILAN (4-2-3-1): 99 G. Donnarumma; 2 Calabria, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 4 Bennacer, 79 Kessie; 56 Saelemaekers, 10 Calhanoglu, 17 Leao; 11 Ibrahimovic. In panchina: 1 Tatarusanu, 90 A. Donnarumma, 5 Dalot, 7 Castillejo, 8 Tonali, 14 Conti, 15 Hauge, 20 Kalulu, 21 Brahim Diaz, 27 Maldini, 29 Colombo, 33 Krunic.

Allenatore: Stefano Pioli.

