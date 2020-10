Juventus, ‘bufera’ Cristiano Ronaldo | Ecco cosa rischia

Ancora nel mirino Cristiano Ronaldo: ecco cosa rischia l’attaccante della Juventus per aver violato il protocollo.

Cristiano Ronaldo sempre più nel mirino del Governo: stavolta però non si tratta del suo rientro in Italia, avvenuto regolarmente con un volo sanitario privato, ma al centro della querelle ci sarebbe l’aver abbandonato il ritiro della Juventus anzitempo. Il portoghese sarebbe uscito dalla bolla insieme con Bentancur, Cuadrado, Danilo, Demiral e Dybala, dopo non aver giocato la gara con il Napoli. Avrebbero dovuto aspettare il secondo tampone come fatto da Chiellini e Bonucci prima di partire per raggiungere la Nazionale.

Juventus, rischio federimento per Ronaldo

In caso di deferimento, come riporta Tuttosport, sarà il Tribunale Federale a pronunciarsi: serviranno comunque 2-3 settimane ancora, prima di poter conoscere l’esito della valutazione. Potrebbe arrivare anche una squalifica per Ronaldo, ma solo in caso estremo: altrimenti basterà una multa per il portoghese, che ha lasciato il ritiro della Juventus per raggiungere un altro ritiro, senza sottrarsi agli impegni calcistici previsti.

