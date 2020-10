Il calciomercato giallorosso potrebbe vedere l’addio, in anticipo, di Fonseca: Roma furiosa con il portoghese, ecco il sostituto

Cala il gelo tra la Roma e Paulo Fonseca. Il destino dell’allenatore portoghese sembra portarlo sempre più lontano dalla Capitale. In tal senso, la società giallorossa, non avrebbe gradito le ultime parole del lusitano: passi avanti per il sostituto.

Calciomercato Roma, Fonseca in bilico: contatti con l’erede

Dichiarazioni forti quelle rilasciate pochi giorni fa da Fonseca e che hanno, di fatto, incrinato un rapporto già scricchiolante. “Sul mercato si poteva fare meglio, avrei voluto un sostituto di Kluivert. Si è sentita la mancanza di un ds…“. Ed è proprio quest’ultima frase, nell’intervista rilasciata a ‘Record’, che non è andata giù ai vertici della Roma.

Ecco perchè la dirigenza ha riallacciato i contatti con Massimiliano Allegri, da tempo primissimo nome per succedere a Fonseca. L’ex Juventus è però sul taccuino di Psg e Manchester United e non sarà semplice portarlo in giallorosso. In favore della Roma, tuttavia, la volontà di Allegri di tornare ad Allenare in Serie A, restando, dunque, in Italia.

Situazione in divenire, si fa rovente la questione panchina in casa Roma: Fonseca sempre più vicino all’esonero, Allegri il sogno del club di Friedkin per ripartire.

