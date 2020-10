Calciomercato Juventus, a zero dal Milan | Tutti i dettagli

Mentre il Milan prepara la trattativa, la Juventus potrebbe inserirsi tra i rossoneri e il talento turco, che potrebbe essere arrivato a fine ciclo.

Con il Milan che sembra aver ritrovato la miglior condizione possibile e si appresta a sfidare l’Inter nella stracittadina milanese, è arrivato anche il momento di ragionare sul futuro di alcuni dei talenti che agli ordini di Pioli stanno facendo tornare i rossoneri ad alti livelli. Tra questi è impossibile non pensare ad Hakan Calhanoglu, che attende novità sul proprio contratto.

Calciomercato Juventus, a zero dal Milan

L’agente del giocatore, Gordon Stipic, arriverà in Italia nelle prossime settimane per incontrare la società rossonera e iniziare a discutere del futuro del proprio assistito. C’è una richiesta ben specifica da parte del trequartista turco, che si aggira sui 6 milioni di ingaggio netto all’anno. Nel caso in cui il Milan non dovesse accontentarlo, ecco che l’ex Bayer Leverkusen, arrivato nell’estate del 2017 all’ombra della Madonnina per 22 milioni di euro, potrebbe liberarsi a zero.

Su di lui c’è l’occhio attento della Juventus, pronta a esaudire le sue richieste dal punto di vista dell’ingaggio, soprattutto nel caso in cui dovesse riuscire il procedimento di sfoltimento della rosa avviato già quest’estate da Paratici e Nedved, con la regia di Andrea Pirlo.

